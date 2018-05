Staffetta Varallo-Romagnano in occasione del Gay Pride. Nuova iniziati di Arcigay Rainbow Valsesia-Vercelli.

Staffetta Varallo-Romagnano per il Gay Pride

In occasione del primo Gay Pride in programma a Novara sabato 26 maggio, Arcigay Rainbow Valsesia-Vercelli promuove un “duathlon etico”, a staffetta. L’obiettivo sarà percorrere a piedi o in bicicletta il tragitto da Varallo a Romagnano, e ogni partecipante dovrà coprire un tratto di almeno due chilometri. L’iniziativa si svilupperà nella sola mattinata, e all’arrivo a Romagnano tutti i partecipanti e i rappresentanti dell’associazione ripartiranno in gruppo, con mezzi privati, verso Novara per partecipare al corteo. Il “duathlon etico” è aperto a tutti. Per informazioni e adesioni telefonare o lasciare un messaggio al numero 366.4843.238.

Nella foto una scorsa iniziativa di Arcigay Rainbow Valsesia-Vercelli