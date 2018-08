Strada mal ridotta: a Serravalle la festa di San Bernardo non sarà al colle

Strada mal ridotta la festa di San Bernardo cambia sede per quest’anno.

Strada mal ridotta si sposta la festa

Novità per la festa di San Bernardo a Serravalle. Il Comitato benefico bornatese, che da anni organizza questa manifestazione, ha deciso di introdurre alcuni cambiamenti visto che il sentiero per arrivare alla cappella dedicata alla figura religiosa non è praticabile. «Purtroppo la strada che ci permetteva di portare quanto serviva per la festa con gli appositi mezzi non si può utilizzare – spiega Carlo Bellomo, referente del sodalizio -. Le auto, anche i fuoristrada, non ce la fanno ad arrivare alla chiesetta e quindi per quest’anno abbiamo pensato di spostare l’iniziativa al capannone di Bornate».

L’alternativa

Già lo scorso anno era stata introdotta una variazione nel programma della manifestazione a causa del maltempo. La pioggia aveva reso impraticabile il sentiero tanto da costringere i partecipanti a raggiungere la località a piedi e consumare un pranzo al sacco. Quest’anno le condizioni della strada sterrata sono tali da non permettere ai volontari di percorrerla né a piedi né con mezzi specifici. E così si è pensato ad una alternativa. L’appuntamento dedicato a San Bernardo si terrà sabato 18 agosto e chi è solito prendere parte all’evento si rende già conto della novità. Solitamente la ricorrenza cadeva di domenica, mentre quest’anno per la prima volta sarà di sabato.

Il programma

«La manifestazione si concentrerà in serata. Il programma dell’evento sarà questo – riferisce Bellomo -: alle 19 ci sarà la messa direttamente al capannone in onore di San Bernardo con la statua che lo rappresenta. A seguire, a partire dalle 20, cominceremo a servire i piatti per la cena». Il menù della serata sarà composto da: antipasti, risotto al prosecco, scaloppine al vino bianco con contorno, dolce, caffè, vino e acqua. L’iniziativa è ovviamente aperta a tutti. Chi vorrà partecipare alla ricorrenza non dovrà far altro che presentarsi al capannone di Bornate e vivere insieme ai componenti del Comitato la tradizionale manifestazione.