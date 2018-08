Sui crepacci a cercare il segnale e a scattare selfie: la guida alpina Michele Cucchi immortala a 3800 metri una scena fantozziana.

Sui crepacci a cercare il segnale in pantaloncini

A guardarli nella foto scattata dalla guida alpina Michele Cucchi e postata sul suo profilo Facebook, sembra di vedere Fantozzi e Filini durante una delle loro assurde uscite. Pantaloni corti sul ghiacciaio, legati da una corda lasciata penzolare e forse annodata a metà, il primo che sembra cercare il segnale sul telefonino, il secondo che si fa un selfie. “Ci imbattiamo in questi due – racconta sul post Cucchi – che erano partiti probabilmente da un oretta massima, con una confortevole temperatura (che li induce a mettersi in pantaloni corti a 3800 metri su un ghiacciaio pieno di crepacci ) e benché legati (anche se in un modo fantastico) impossibilitati a rinunciare al prolungamento artificiale del braccio destro, “il capo cordata” alla disperata ricerca del segnale e il compagno, che invece di guardare i piedi del socio e tenere distanza e corda tesa si scatta una serie infinita di selfie che spero gli abbia fatto prendere molti, moltissimi like”. Del resto, non è certo la prima volta che si vedono situazioni assurde in alta quota.

Possibile che non si riesca a godere di questa bellezza?

“E’ possibile – si chiede Cucchi – che non si riesca più a godere delle fortuna che abbiamo di poter salire in posti di così rara bellezza senza chiamare, far squillare, scattare in continuazione dimenticandoci degli altri e del perchè siamo lì? Scattando e condividendo, se ci fa piacere immagini e pensieri al momento giusto?”