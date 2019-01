Tacchi alti vietati alle cene in quota: Alagna avvisa gli alpinisti “elegantoni”

Tacchi alti interdetti per la montagna: alle cene in quota sono richieste scarpe adatte per affrontare il cammino.

Tacchi alti vietati

A cena fuori sì, ma pur sempre in alta quota. Per questo, sono richieste calzature adeguate ad affrontare la montagna. Le cene in quota sopra Alagna continuano ad avere un grande successo e sono state proposte anche in questa stagionale invernale con un accorgimento: indossare calzature idonee. Nella locandina il cartello di divieto con il tacco a spillo sbarrato è emblematico.

Il cammino

In bella evidenza gli organizzatori hanno inoltre spiegato che «la località alpe Seiwji è raggiungibile dall’arrivo dell’impianto dedicato all’iniziativa (Pianalunga) percorrendo a piedi una strada di servizio innevata e regolarmente battuta. Il tragitto ha una durata di circa 10 minuti in discesa e di circa 15 minuti in salita. Si consiglia quindi di prevedere un abbigliamento e calzature adeguati per percorrerlo. Si specifica inoltre che dallo sbarco della telecabina in località Pianalunga e fino al raggiungimento del punto di ristoro di destinazione e viceversa, durante la tratta sia in salita sia in discesa il cliente è responsabile della propria incolumità». Le cene si svolgono tutti i sabati fino al 30 marzo.

L’iniziativa era stata proposta già l’anno scorso.