Tanti auguri mamma! Dillo con una foto, partecipando alla nostra nuova iniziativa! E’ facile, visita il nostro sito Internet dedicato alla Festa della mamma.

Tanti auguri mamma! Ecco come partecipare

A volte le parole non bastano… e allora dillo con una foto! Quest’anno, sorprendi la tua mamma il giorno della sua festa: scegli la vostra foto più bella e inviala subito. Verrà pubblicata gratuitamente su Notizia Oggi giovedì 10 maggio, a ridosso della ricorrenza che cade domenica 13 maggio.

A chi è dedicata questa iniziativa?

A tutti i figli che hanno voglia di emozionare la propria mamma! Che tu sia grande o piccino esprimi il tuo affetto e rendilo indelebile con una dichiarazione unica. L’iniziativa è rivolta alle mamme di tutte le età!

Cosa ti serve per partecipare?

Ti voglio bene, sei speciale, sei unica… quest’anno per dirlo ti basta una foto o un selfie con la tua mamma, l’importante è che sia uno scatto speciale per voi. Puoi inviare la foto utilizzando il sito già indicato e cliccando su INVIA SUBITO LA FOTO entro il 30 aprile. Oppure puoi inviare foto e messaggio attraverso il nostro numero WhatsApp 370.3518.212 entro il 2 maggio. In questo modo verrai anche iscritto automaticamente alla nostra lista broadcast e riceverai sul tuo smartphone i link delle notizie più importanti della giornata (al massimo due al giorno). Se poi vorrai lasciare la chat, basta che elimini il numero dai tuoi contatti.

La foto su Notizia Oggi il 10 maggio

Partecipando all’iniziativa avrai l’opportunità di vedere pubblicata la tua foto con dedica sull’edizione di Notizia Oggi in edicola giovedì 10 maggio. Assieme a tutte le foto con relative dediche ci saranno anche più di 3mila messaggi di auguri scritti dai bambini delle scuole della zona che hanno partecipato all’iniziativa. Vivi la Festa della mamma con un’emozione in più!