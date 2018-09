Trivero dopo il coma Marco ha scritto un libro. Dopo due anni dal terribile incidente sulla Cossato-Valle Mosso, il triverese Marco Boggio ha un sogno da realizzare: pubblicare il suo libro “Libro Alfa e Omega: ascesa e caduta di un agente segreto”.

Il sogno del libro

Dopo l’incidente del 2016 ora Marco Boggio ha un sogno. «Il sogno di Marco è vedere pubblicato il suo libro in tutto il mondo – racconta -. Dopo l’incidente ha passato un periodo difficile, poi quando abbiamo saputo della possibilità di pubblicare il volume con la Vertigo Edizioni ha avuto la sua ragione di vita e noi lo stiamo aiutando».

Raccolta fondi

Su Facebook è stata lanciata anche una raccolta fondi per mettere da parte circa 6000 euro per realizzare questo sogno: «In parte servono per poter partecipare alle spese di pubblicazione e in parte per acquistare un software permettendogli così di scrivere ancora. E’ invalido ed è rimasto offeso al lato sinistro del corpo, essendo mancino non riesce a scrivere nè a mano e tanto meno a computer, per questo ha bisogno di un supporto informatico che traduca le sue parole in uno scritto».

Il libro “Alfa e Omega”

Il libro “Alfa e Omega. Ascesa e caduta di un agente segreto” racconta di fatti storici mischiati a fantasia. E’ il racconto di un agente segreto e delle sue missioni con continui riferimenti anche a fatti realmente accaduti con i missili lanciati su Lampedusa nel 1986 che si fermarono a due chilometri dall’isola. «La casa editrice Vertigo Edizioni – riprende Felicita Giacolone – è interessata al lavoro di Marco e vorrebbe pubblicarlo in tutto il mondo. Per questo spero che l’appello per la raccolta fondi su Facebook che abbiamo lanciato possa davvero avere un positivo riscontro».