Uomo in mutande a spasso in centro città

Uomo in mutande a spasso in centro a Biella: numerosi passanti lo hanno notato questa mattina

Non poteva passare inosservato: nonostante il freddo un uomo (nella foto inviata da un lettore alla Nuova Provincia di Biella) questa mattina camminava in centro a Biella in mutande, scalzo e con le scarpe in mano. Nonostante il freddo, ndosso aveva solo un paio di boxer e i calzini. L’uomo è stato visto dietro il centro commerciale “I Giardini”. Parecchie le persone che lo hanno fotografato con lo smartphone, ma c’è anche chi ha avvertito le forze dell’ordine. Anche perché, al di là del fatto che l’episodio può fare sorridere, era chiaro che l’uomo non era in sé.