Vaccini antinfluenzali, quadrivalenti dal 2018-19

Vaccini antinfluenzali, previsti quadrivalenti dal 2018-2019.

Vaccini antinfluenzali in Piemonte

L’assessore regionale Antonio Saitta ha spiegato che per le circolari sinora bastava il trivalente. «Nella stagione 2017-2018, poiché per il quarto anno consecutivo si è verificata una discrepanza fra il ceppo circolante predominante dell’influenza B e il ceppo del vaccino trivalente, il Centro europeo per il controllo delle malattie ha raccomandato ai Paesi membri l’uso del vaccino quadrivalente», ha spiegato . Qual è stato quindi il razionale scientifico che ha suggerito in Piemonte di acquistare e somministrare solo il 6,7 per cento di quadrivalente? A domandarlo, durante la sessione delle interrogazioni a risposta immediata, è stato il consigliere Alfredo Monaco (Rete civica), che ha anche ricordato come nella scorsa stagione il picco influenzale abbia comportato un elevato numero di complicanze, con conseguente accesso e ricovero nelle strutture ospedaliere generando anche una accresciuta diffidenza e dubbio nei confronti dell’efficacia della procedura vaccinale.