Valduggia Gaudenzio aiuta i bimbi anche nella matematica

A Valduggia gli alunni di seconda elementare scoprono l’arte e il disegno “sulle orme di Gaudenzio”. Un interesse sviluppato in aula sia nelle lezioni di immagine, che di matematica, italiano e storia. E a fine anno, i disegni dei quattordici alunni saranno esposti a Borgosesia. Tutto è nato quando ai bambini è stato spiegato chi fosse Gaudenzio Ferrari. Ed è così che gli alunni si sono messi sulle sue orme, come è stato chiamato il progetto. L’arte è considerata come uno strumento per favorire un approccio creativo verso discipline quali l’italiano o la matematica.

«Per far conoscere il personaggio, i giovani sono stati accompagnati a visitare i luoghi del paese a lui collegati – spiega la maestra Angela Volpe -, ossia la casa natale e il monumento che lo raffigura nella piazza del municipio. Infine, in biblioteca per scoprire i lavori del Ferrari». I bambini sono rimasti affascinati dai disegni dell’artista a tal punto che al ritorno in classe hanno voluto mettersi a disegnare: «Hanno subito dimostrato profondo interesse – osserva Volpe -. Abbiamo così abbinato l’apprezzamento per i disegni del Ferrari, per introdurre l’arte anche al di fuori delle lezioni puramente artistiche». Intanto la Pro loco del paese intende dedicare a Gaudenzio Ferrari un evento.