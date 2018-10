Valduggia saluta la caposala che va in pensione. Lorena Allegri, classe 1957, abitante a Cellio, ha concluso la sua carriera lunga quarant’anni in strutture per anziani della zona.

Era il novembre del 1978 quando la donna è entrata per le prima volta come assistente nella casa di riposo di Sant’Anna a Borgosesia; dopo più di vent’anni, nel febbraio del 2001, il trasferimento in quella di Valduggia. «Mi ero appena diplomata come infermiera professionale – racconta – quando ho saputo che alla casa di riposo di Borgosesia cercavano personale. Così mi sono fatta avanti: anche se si trattava di un lavoro come assistente nei reparti e non da infermiera. Ho accettato, e da allora sono trascorsi quarant’anni e non ho mai pensato a un altro impiego».

Pochi giorni fa l’ultimo giorno di lavoro celebrato con una festa a sorpresa.