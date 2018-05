Valsesia meteo: cielo nuvoloso, temperature in aumento. A dirlo è il bollettino meteo di Arpa Piemonte.

Valsesia meteo: prossimi giorni caldo ma cielo nuvoloso

Il cielo sarà nel complesso nuvoloso nei prossimi giorni ma la colonnina del termometro continuerà ad alzarsi. A dirlo è il bollettino di Arpa Piemonte. Domani qualche rovescio in giornata, mentre nuvole in serata. Martedì condizioni meteo stazionarie, il cielo sarà nuvoloso ma non ci saranno precipitazioni. Le temperature massime oscilleranno tra i 23 e i 26 gradi.

Foto d’archivio