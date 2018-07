Valsesia meteo: fine settimana di sole e alte temperature. Domani e domenica previsto cielo sereno e caldo in tutto il Piemonte, Valsesia compresa.

Domani, sabato 28 luglio, il cielo sarà generalmente soleggiato, qualche nuvola si presenterà nelle ore centrali. I venti saranno moderati in montagna, da ovest sulle Alpi e da sud sull’Appennino. Domenica in prevalenza soleggiato, le nuvole saranno a ridosso dell’arco alpino. Le temperature massime toccheranno anche i 33 gradi. Il bollettino meteo di Arpa Piemonte spiega così il fenomeno: «L’alta pressione atlantica continua a interessare il bacino del Mediterraneo, portando tempo in gran parte soleggiato, ma con instabilità pomeridiana a ridosso delle Alpi in trasferimento verso le pianure al pomeriggio».