Valsessera generosa: 65mila euro per i terremotati. Ancora nei giorni scorsi Paolo Chioso per l’Auser Valsessera è sceso nel Centro Italia per una nuova “missione”.

La Valsessera ha fatto las sua parte subito dopo che nel 2016 scattò l’emergenza con importanti aiuti.

Grazie a eventi vari si riuscì a mettere da parte qualcosa come 65mila euro. «Tutti soldi che sono stati destinati a progetti di ricostruzione – osserva Chioso -, senza dimenticare poi gli aiuti extra che abbiamo portato, come quaderni, materiale scolastico, ma anche generi di prima necessità che abbiamo raccolto».

Nell’ultimo viaggio per esempio il furgoncino partito dal Biellese ha fatto tappa a Bologna per fare il pieno di crocchette e altri alimenti per cani e gatti.

Della cifra iniziale raccolta in cassa ci sono ancora 6mila euro. «Sono soldi che destineremo sempre a Pieve Torina o a un paese vicino – riprende Chioso -. Abbiamo già avuto contatti. Serviranno, quasi sicuramente, per finanziare almeno in parte un centro aggregativo che verrà aperto. Come sempre la finalità sarà benefica».