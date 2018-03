Valsessera pista ciclabile sul tracciato della vecchia ferrovia. L’Unione montana del Biellese orientale ha dato il via libera a uno studio di fattibilità

Valsessera pista ciclabile lungo la vecchia ferrovia collegata a Borgosesia

In Valsessera potrebbe vedere la luce una pista ciclabile lungo il tracciato della vecchia ferrovia, sino a Borgosesia. L’Unione montana del Biellese orientale ha dato il via libera a uno studio di fattibilità, un documento utile per poter avviare, in caso di bandi o contributi, il progetto. Ma siamo ancora alle fasi iniziali. «Come giunta abbiamo approvato un impegno – spiega il vice presidente dell’Unione e sindaco di Pray, Gian Matteo Passuello – per uno studio di fattibilità. E’ un primo passo, crediamo che nel territorio si possa sviluppare una rete di piste ciclabili, tra Valsessera, zona di Pettinengo, Valle Mosso e Trivero, oltre a un tracciato tra Valle Mosso e Cossato».

Un collegamento tra Valsessera e Valsesia

Tra Valsessera e Valsesia un collegamento quasi naturale già ci sarebbe. «Una delle idee è di sfruttare il vecchio collegamento della ferrovia Coggiola-Borgosesia». Ancora oggi si possono vedere alcune testimonianze del tragitto come le gallerie nel territorio valsesserino. E Passuello ha preso a cuore il progetto. «E’ un intervento che permetterebbe un importante ritorno turistico per il nostro territorio – sottolinea -. Ho visto alcune piste realizzate in Liguria che richiamano migliaia di turisti e appassionati che possono muoversi in tutta libertà e sicurezza. Potrebbe essere anche un utile collegamento per andare al lavoro soprattutto nella bella stagione».

Al momento il progetto vero e proprio non esiste, ma l’Unione è alla ricerca di finanziamenti utili alla sua realizzazione. «Quello adottato dall’Unione è un impegno – sottolinea -. Se dovessero esserci opportunità come bandi allora ci faremo trovare pronti, anche se il problema maggiore è rappresentato dalle risorse».

Il progetto della ciclabile inserito nel progetto Montagne Biellesi

Inoltre il progetto del collegamento ciclabile tra Coggiola, Pray e Crevacuore era stato inserito anche all’interno del Gal Montagne Biellesi. L’input era partito direttamente da un gruppo di amanti della bicicletta e i Comuni hanno raccolto volentieri la proposta. «Il futuro tracciato – riprende Passuello – si potrà collegare al percorso che arriva dalla Serra e da Bielmonte, andando poi verso la Valsesia. Ma non è l’unica novità. «Come Comune di Pray stiamo lavorando per realizzare un bike park nell’area verde vicino alla piscina – riprende -. Pensiamo a una struttura adatta per bambini e giovani che vogliono divertirsi con la bicicletta. E’ anche un primo passo per iniziare ad educare le future generazioni all’uso della bicicletta, anche solo per fare le piccole commissioni».