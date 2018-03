«Varallo consigli convocati in posti assurdi» . Dal gruppo “Sinistra per Varallo/Bella Ciao” riceviamo e pubblichiamo.

«Varallo consigli convocati in posti assurdi»

«Egregio signor sindaco, apprendiamo che il prossimo consiglio comunale si terrà a Sabbia, recentemente diventata frazione di Varallo malgrado il parere contrario dei Sabbiesi. In vista di questo appuntamento cogliamo l’occasione per riproporre l’annosa questione della partecipazione dei cittadini ai consigli comunali. Come lei sicuramente ricorderà, da consiglieri comunali, abbiamo in più occasioni chiesto di facilitare la partecipazione dei nostri concittadini convocando le sedute in luoghi accessibili a tutti e in orari serali in modo da permettere una più agevole partecipazione. Visto il perdurare di convocazioni che non tengono conto di queste esigenze, le chiediamo di desistere da questi atteggiamenti, che sono lesivi del diritto alla partecipazione alla vita politica dei cittadini di Varallo, o comunque di porvi rimedio prevedendo un pulmino da mettere a disposizione dei cittadini che intendessero partecipare al consiglio convocato a Sabbia, ed in futuro per i cittadini delle frazioni quando lo stesso è convocato a Varallo. Solo cosi’ avrebbe senso la convocazione dei consigli comunali “itineranti”.Tenendo conto della vostra, più volte sbandierata, attenzione e disponibilità nei confronti dei cittadini di Varallo, e per non pesare ulteriormente sulle disastrate casse comunali, (malgrado la disponibilità di qualche milione di euro in più) suggeriamo sommessamente che a turno i consiglieri di maggioranza e gli assessori si rendano disponibili a trasportare, con la loro autovettura, quei cittadini che intenderanno partecipare».

Augusto Luttore, Franco Camosso