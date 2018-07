Varallo giochi in piazza animano le serate | I video

Varallo Giochi in piazza hanno fatto divertire tanti giovani (e meno giovani) tra venerdì e sabato. Una versione valsesiana dei Giochi senza frontiere.

Aria di festa nel cuore di Varallo con i “Giochi in piazza”, versione valsesiana dei “Giochi senza frontiere”. Venerdì e sabato il centro cittadino si è trasformato in un vero e proprio terreno di gioco e di divertimento, così come era accaduto nelle edizioni precedenti. Qui le otto squadre in gara si sono sfidate in divertenti staffette come quella della “gallina”, simpatica competizione gastronomica tra chi ha mangiato più pop-corn in minor tempo possibile, “cogli la prima mela” simpatico percorso ad ostacoli e “rotolando verso sud”, dove sono stati spinti pesanti pneumatici da camion con un bicchiere colmo d’acqua in mano.

