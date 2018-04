Varallo immigrazione all’assemblea del D’Adda

Varallo immigrazione, gli studenti del D’Adda hanno avuto la possibilità di confrontarsi con due persone che hanno vissuto questa esperienza

Varallo immigrazione al centro dei lavori dell’assemblea studentesca del D’Adda

I temi legati all’immigrazione sono stati al centro dell’assemblea dell’istituto “D’Adda” di Varallo. «Nella mattinata di giovedì 22 marzo – si legge nel resoconto dell’allievo del liceo classico e collaboratore del giornalino scolastico, Loris Terrafino, – tutto l’istituto è andato al cinema Sottoriva per discutere di immigrazione. Dopo aver visualizzato alcuni filmati sull’argomento, gli studenti hanno avuto la possibilità di confrontarsi con due persone che hanno vissuto questa esperienza sulla loro pelle: Fidjalla e Melahi. Tra gli ospiti, presenti Norberto Julini, Silvia Scarati di “Eufemia” e Filippo Zulato di “Anteo”. E’ stata sicuramente un’esperienza molto formativa per tutti gli studenti che hanno avuto la possibilità di ascoltare la storia di persone meno fortunate che combattono ogni giorno per costruirsi una vita migliore».