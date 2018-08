Vegani non possono imporre le loro convinzioni | La lettera

Vegani non possono imporre le loro convinzioni, boicottando le attività che vanno contro i loro ideali. E’ il pensiero esposto da Gianluigi Fornoni, che interviene sul confronto fra pescatori e vegani. Nei giorni scorsi si erano già soffermati il presidente regionale di Unpem (Unione nazionale pescatori a mosca) Giovanni Tacchini, e il presidente dell’Avi (Associazione vegani italiani), Antonino Curcio.

La lettera

«Nessuno vieta ai vegani (e loro simili tipo ambientalisti e animalisti) di esprimere le loro idee e difendere le loro opinioni, però proprio perché la libertà finisce dove inizia quella degli altri (parole del signor Curcio) si dovrebbe capire che anche se non eticamente giusta, l’attività di coloro che la pensano e si comportano diversamente non può essere vietata o boicottata.

Riconosco a queste persone il diritto di protestare, di pretendere una maggior diffusione delle loro convinzioni, in modo tale che la gente si formi un’opinione, ma mai e poi mai, riconosco a vegani, ambientalisti e animalisti, il diritto di farsi giustizia da soli e di obbligare gli altri alle loro convinzioni.

Questo soprattutto se la manifestazione è regolata da leggi, autorizzata e diffusa anzi, di fronte agli atteggiamenti tenuti sia quest’anno che lo scorso a Quarona, sarei dell’idea di denunciare questi signori per l’interruzione di una manifestazione pubblica. Non dimentichiamo, anche, quello che avvenne lo scorso anno con un minorenne coinvolto e, chi era alla testa di questi manifestanti.

Ha ragione il capopopolo a dire che anche lo schiavismo era permesso nei secoli scorsi ma, fino a quando la legge lo ha permesso non è mai stato debellato. Quindi se vuole abolire la pesca faccia in modo che si cambi la legge ma, se non si trovano i numeri necessari per cambiarla, si sottometta al volere democratico della maggioranza.

Termino con un ricordo: ora per sfamare i gatti si spendono cifre che abbasserebbero di molti punti percentuali la fame nel mondo eppure nessuno, almeno in Italia, si permette di denunciare tali sprechi eppure nemmeno tanti anni fa, durante la guerra, quando mio padre riusciva a pranzare con un bel piatto di polenta e gatto, rischiava di avere la casa piena di ospiti mentre ora verrebbe denunciato e messo in galera, dove non vanno nemmeno i delinquenti veri.

Probabilmente avere la pancia piena e la testa vuota (di preoccupazioni) spinge la gente ad inventarsi dei nemici».