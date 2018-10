Verbano Cusio Ossola al voto: oggi il referendum per il passaggio alla Lombardia

Verbano Cusio Ossola chiamato alle urne per decidere l’eventuale passaggio alla Lombardia.

Verbano Cusio Ossola ai seggi

Giornata di voti oggi per il Verbano Cusio Ossola. Sono 145.375 gli elettori chiamati alle urne per il referendum popolare. Gli abitanti dovranno decidere se rimanere in Piemonte oppure passare sotto la regione Lombardia. Si tratta di un caso finora unico in italia.

Gli esiti

I seggi, 225 in tutto, hanno aperto questa mattina alle 7 e rimarranno aperti fino alle 23. Già dopo la mezzanotte verrà comunicato se sia stato raggiunto il quorum necessario per rendere valido il referendum, pari alla metà dei votanti più uno.