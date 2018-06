Viale Rimembranze rifatti i passaggi pedonali

Viale Rimembranze nuove “zebre” in servizio: ultimati i lavori di rimozione degli attraversamenti rialzati.

Nuove “zebre” disegnate per i passaggi pedonali in viale Rimembranze e in via Montrigone. Si sono così conclusi gli interventi successivi alla rimozione degli attraversamenti pedonali rialzati. In viale Rimembranze, i passaggi (tre in tutto, due lungo il viale e il terzo in prossimità della rotonda con via XXV Aprile e via Lenot) sono stati mantenuti rialzati, ma realizzati in asfalto e non più in cubetti di porfido. Una soluzione che l’amministrazione comunale ha motivato con un maggiore mantenimento nel tempo e costi minori. Nei prossimi giorni è già fissata la rimozione di un ulteriore dosso, in località Fornace.