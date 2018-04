Accusato di terrorismo: 23enne si difende.

Accusato di terrorismo: 23enne si difende

Il ragazzo era stato arrestato il 23 marzo con l’accusa di terrorismo. Come riporta Ansa Piemonte, oggi a Torino il giovane ha dichiarato in tribunale di voler vivere in maniera tranquilla e onesta con un lavoro.

In tribunale

Oggi il tribunale del riesame ha discusso il ricorso contro il carcere presentato dall’avvocato difensore del giovane.

Foto d’archivio