Acido solforico in autostrada: tamponamento oggi sulla A4 VIDEO

Acido solforico in autostrada: oggi tamponamento tra Tir sulla A4 poco dopo il casello di Rho

Acido solforico sulla Torino-Milano

Tamponamento fra due tir sulla A4, e una cisterna perde acido solforico a causa dell’impatto violento. Tanto che c’è stato uno sversamento di liquido sull’asfalto. E’ accaduto questa mattina poco oltre il casello di Rho in direzione Milano. La cabina del tir si è schiantata contro la parte posteriore della cisterna, che ha sversato sull’asfalto alcuni litri dell’acido solforico che trasportava. Per fortuna, non ci sono state gravi conseguenze. Ulteriori dettagli e un video su settegiorni.it.

L’acido ha corroso la strada

Oltre ai due automezzi, i danni sono sulla strada, nel tratto corroso dall’acido. In nottata dovrebbe essere conclusa la delicata opera di bonifica.