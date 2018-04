Affittano appartamento per le vacanze ma lo usano per prostituirsi

Affittano appartamento e ne fanno una casa chiusa. Nei guai due uomini di origine brasiliana.

Affittano appartamento a Pallanza

Al proprietario di casa, hanno spiegato di volere affittare quell’alloggio per una vacanza a Pallanza. Ma in realtà, i due uomini l’hanno utilizzato come base per prostituirsi. A scoprire il tutto sono stati i poliziotti di Verbania. Gli agenti, infatti, hanno proceduto a un controllo di routine nei casi di alloggio temporaneo.

L’espulsione

I due uomini sono risultati sprovvisti di documenti. Inoltre, non hanno saputo giustificare lo spostamento dalla loro abitazione principale. Indagando ulteriormente, la Polizia ha scoperto il giro di prostituzione. Essendo irregolari sul territorio italiano, i due sudamericani sono stati espulsi.

Un altro appartamento a luci rosse è stato scoperto qualche tempo fa a Novara.