Alpinista muore sul Monviso: sotto choc cordata francese che ha visto l’uomo cadere

Alpinista muore sul Monviso: ieri nuova tragedia sulle montagne del Piemonte. Sotto choc una cordata francese che ha visto l’uomo cadere e no è più riuscita a proseguire.

Alpinista muore sul Monviso, appello per identificarlo

Nuova tragedia sulle montagne piemontesi. Ieri (domenica) un uomo la cui identità è ancora sconosciuta è precipitato per molti metri lungo il passaggio tra la parete Est e la via Normale, a circa 3700 metri di quota sul Monviso. Il corpo è stato poi recuperato con grande difficoltà. Impossibile trovare invece lo zaino dove aveva i documenti, e fino a ieri sera nessun parente o amico si era ancora fatto avanti per avere notizie. Solo un mese fa sul Monviso aveva perso la vita un uomo di Ravenna.

Cordata francese sotto choc per aver assistito alla tragedia

A dare l’allarme sono stati tre alpinisti francesi che stavano salendo in cordata. Sotto choc per aver assistito alla scena, i tre non sono stati più in grado né di andare avanti, né di tornare indietro, e hanno chiesto a loro volta l’aiuto dei soccorritori. Sono stati riportati a valle in elicottero.