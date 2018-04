Animali morti nell’incendio di un rifugio

Animali morti nel rogo di un rifugio in provincia di Alessandria. Una ventina di esemplari ha perso la vita.

Venti animali morti alla sede della onlus

Triste destino per una ventina di animali domestici fra cani, gatti, conigli e pappagallini. Gli animali erano ospiti nel rifugio di una onlus che si occupa della cura di esemplari abbandonati. Nella notte, sfortunatamente, si è scatenato un incendio.

La dinamica

Sembra che le fiamme siano partite da un elettrodomestico in corto circuito e si siano poi propagate. Alcune stanze sono state invase dal calore e dal fumo. A essere danneggiato, in particolare, è stato il piano terra. A dare l’allarme è stata una coppia che vive in loco.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute due squadre di Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Presente anche il sindaco. Addolorati i soci della onlus, che sono già al lavoro per sistemare i danni.

Immagine di repertorio