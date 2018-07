Arrestato a 80 anni: violenza sessuale su 13enne

Arrestato a 80 anni: un pensionato di Ovada nei guai per violenza sessuale continuata su una ragazzina di 13 anni.

Arrestato a 80 anni: sconcertante vicenda in Piemonte

Vicenda sconvolgente nell’Alessandrino. Un pensionato di 80 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale continuata nei confronti di una ragazzina di 13 anni. L’uomo, di origine genovese ma residente a Ovada, è conosciuto dagli investigatori perché non è la prima volta che approfitta delle ragazzine. Per questo quando gli agenti lo vedono in compagnia di una giovane che all’epoca aveva appena 13 anni si insospettiscono e cominciano a monitorare i suoi spostamenti. Così gli investigatori scoprono che la ragazzina è la sua ultima vittima. Lui la bacia e la palpeggia in macchia e le offre dei soldi per ottenere altro ma le si rifiuta. Dopo aver collezionato tutte queste prove gli investigatori hanno arrestato l’uomo che ora si trova ai domiciliari.