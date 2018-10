Auto contro palo dell’Enel a Trivero, ferita una 22enne

Auto contro palo ieri sera intorno alle 22.30 a Trivero in via Roma. Una 22enne era a bordo di una Fiat Panda e ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo dell’Enel

Auto contro palo a Trivero

Trivero, incidente stradale in via Roma ieri sera intorno alle 22.30, venerdì 26 ottobre. Una 22enne era alla guida di una Fiat Panda e ha perso il controllo dell’auto finendo contro un palo dell’Enel. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’impianto elettrico e i carabinieri per i rilievi del caso. La giovane è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti; fortunatamente le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Il tratto di strada è rimasto chiuso fino alle 5 di stamattina per l’intervento dei tecnici dell’Enel.

foto d’archivio