Auto finisce fuori strada e si ribalta più volte in un campo. E’ accaduto ieri, sabato 1 settembre a San Pietro Mosezzo.

Ha perso il controllo del proprio veicolo ed è uscito di strada. Incidente ieri per un automobilista a San Pietro Mosezzo, nel Novarese. L’auto stava viaggiando sul tratto tra Casaleggio e San Pietro, alla curva è finita fuori strada ribaltandosi più volte. La persona alla guida è stata estratta dall’abitacolo e trasportata in ospedale di Novara. Per ora non si conoscono le sue condizioni di vita.

Foto d’archivio