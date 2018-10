Auto nel canale, paura per l’automobilista a Sozzago

Auto nel canale, automobilista salvata dai vigili del fuoco. Aveva soltanto la testa fuori dall’acqua e non riusciva a liberarsi.

Auto nel canale a Sozzago

Martedì intorno alle 19 una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Novara é intervenuta a Sozzago località via Cerioli per un incidente stradale. Un’auto é finita in un canale adiacente la strada, all’interno era presente una signora. La donna è stata estratta dall’abitacolo che era ormai quasi completamente invaso dall’acqua (la signora aveva solo la testa fuori). Sul posto medicalizzata 118 di Galliate.