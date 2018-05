Autocisterna finisce fuori strada sulla provinciale

Autocisterna finisce sul ciglio della strada. E’ successo l’altro giorno tra Lenta e Rovasenda. Sono intervenuti i vigili del fuoco

Autocisterna finisce per sbandare fuori strada

Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Cossato per soccorrere un’autocisterna che l’altro giorno, sulla strada provinciale 66, tra Lenta e Rovasenda, ha sbandato finendo quasi fuori strada. Il mezzo pesante era in bilico sul ciglio della carreggiata. I pompieri hanno dunque dovuto raddrizzarlo e per fare ciò si è chiuso al traffico il tratto di strada interessato. Sul posto anche i carabinieri.