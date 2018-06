Automobilista incastrato tra le lamiere a Trecate

Automobilista incastrato tra le lamiere dopo l’incidente a Trecate.

Automobilista incastrato e liberato

Ieri mattina alle ore 11 circa squadra dei vigili del fuoco del comando di Novara è intervenuta in località San Martino di Trecate sulla strada provinciale 6 angolo via Vigevano per un incidente stradale. Erano

coinvolti una auto ed una moto. L’operazione è consistita nella manovra tecnica di utilizzo del divaricatore e cesoia per estrarre un ferito incastrato tra le lamiere, affidandolo al 118. Due i feriti, compreso il motociclista. Sul posto la polizia locale.