Bici contro auto: incidente a Borgosesia

Bici contro auto in via Vittorio Veneto, nei pressi del parco Magni.

Scontro tra una bicicletta e un’auto. E’ accaduto in via Vittorio Veneto. Coinvolto un giovane borgosesiano che, in sella alla sua bicicletta, stava uscendo dalla via laterale che conduce all’ingresso del parco Magni: non si è accorto dell’arrivo sulla strada principale di un’auto, condotta da una donna residente a Cellio, e ci è finito contro. Per fortuna non ha riportato serie conseguenze. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia municipale cittadina.

