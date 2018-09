Bielmonte sospese le ricerche del 41enne scomparso

Bielmonte sospese le ricerche di Matteo Caccia, il 41enne di Busto Arsizio scomparso da una decina di giorni. Verranno riprese solo se emergeranno nuovi elementi.

Da una parte il maltempo, dall’altra il fatto che non si è riuscito a trovare nulla di nulla, nemmeno con le tecnologie più sofisticate. Alla fine ieri si è deciso di sospendere le ricerche di Matteo Caccia, 41nne di Busto Arsizio che manca da casa da una decina di giorni. Le ricerche si sono concentrate sull’alto Triverese e l’alta Valsessera perché l’auto dell’uomo era stata trovata in uno spiazzo lungo la Panoramica Zegna. In azione vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino, protezione civile e Aib. Ma non c’è stato verso: in questi giorni si è anche usato un elicottero Drago per il sorvolo della vasta area, e pure una termocamera in grado di rilevare il calore di un corpo nascosto dalla vegetazione.