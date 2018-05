Borgosesia ladri vandali nel negozio solidale. E’ successo nei giorni scorsi.

Borgosesia ladri al negozio equo solidale

Magro il bottino, l’entità del danno è comunque elevata poichè gli sconosciuti si sono lasciati alle spalle scaffali e prodotti danneggiati.

I ladri si sono introdotti alla bottega Raggio Verde di via Combattenti pochi giorni fa: dopo aver rotto un vetro sul retro del negozio, hanno infranto un secondo pannello che ha permesso di accedere direttamente allo spazio vendita.

Danni

Il fatto che all’interno non ci fosse poi molto da rubare, non ha scoraggiato gli autori dell’effrazione: prima di andarsene hanno messo a soqquadro il negozio, rovesciando scaffali espositivi e merce in quantità: sono andati in frantumi vasi di terracotta, tazze, scatole e sacchetti di prodotti alimentari. Il materiale sparso nel punto vendita è stata la desolante scena che sabato mattina si è trovata la volontaria incaricata di aprire il punto vendita. Dalla Bottega non mancherebbe che qualche articolo, ma la conta dei danni è ben più elevata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per raccogliere elementi che possano essere utili alle indagini.

Il precedente

Non è la prima volta che la Bottega equosolidale viene visitata dai ladri, è già accaduto almeno tre volte negli ultimi anni e sempre con un bottino esiguo in quanto il punto vendita non tiene denaro in cassa.