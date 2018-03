Caprioli investiti e auto finita fuori strada

Caprioli investiti lungo la provinciale del lago d’Orta: la vettura è finita fuori strada, gli animali sono spariti nei boschi.

Caprioli investiti provocano un incidente

Incidente ieri all’alba lungo la strada provinciale del lago d’Orta, nella zona di Momo. Un automobilista si è visto comparire improvvisamente davanti una coppia di caprioli scesi dai boschi alla ricerca di cibo. Non ha potuto far nulla per evitarli, ma la frenata improvvisa gli ha fatto perdere il controllo dell’auto, che si è schiantata al margine della strada, nei pressi di un campo. I due animali, nonostante l’urto, si sono subito rimessi in piedi e sono scappati nella vegetazione. Il conducente ha chiamato da solo il soccorso: per lui nulla di grave, ma la macchina è malridotta.

Il caso di Boca

Di recente, a proposito di animali che attraversano la strada, aveva suscitato molta curiosità il video postato dall’ex sindaco di Boca Mirko Mora, che era riuscito a cogliere l’attimo in cui un capriolo sfiora la sua auto in transito. Un problema che in quella zona si presenta di frequente.

Foto d’archivio