Carabinieri Gattinara, arriva il luogotenente Migliaccio

Carabinieri Gattinara, arriva il luogotenente Nicola Migliaccio da Biella.

Ha preso servizio alla stazione dei carabinieri di Gattinara il luogotenente con carica speciale Nicola Migliaccio, proveniente da Biella. E’ il nuovo comandante, dal 2004 era invece in servizio a Biella. Diversi gli episodi che lo hanno visto protagonista negli anni come la rapina sventata alla San Paolo di Biella quando neppure era in servizio. Originario di Busto Arsizio, nel Biellese aveva comandato la stazione di Cavaglià e poi per un periodo era stato anche nel cuneese.