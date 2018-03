Casa di riposo in lutto muore storico portinaio

Casa di riposo di Vercelli in lutto, muore Paolo Borgo, storico portinaio della struttura assistenziale di piazza Mazzini

Lutto per la casa di riposo di Vercelli. Qualche giorno fa è mancato, stroncato da un malore giunto senza preavviso, Paolo Borgo. Era lo storico portinaio della struttura assistenziale di piazza Mazzini, per conto della quale aveva lavorato negli ultimi 36 anni. A luglio avrebbe spento 55 candeline. I colleghi lo ricordano come un uomo semplice e cordiale. Borgo era un grande appassionato di calcio, tifava per la Juventus e la Pro Vercelli. L’uomo lascia i fratelli Matteo e Tiziana.