Casello Romagnano preso in pieno da un autocarro con la gru. E’ successo nei giorni scorsi e subito è intervenuta la polizia stradale.

Casello Romagnano: disavventura per camionista

Doveva immettersi in autostrada ma ha dimenticato di abbassare la gru dell’ autocarro e così ha preso in pieno il casello di entrata a Romagnano. E’ accaduto nei giorni scorsi. Con l’impatto è stata danneggiata in particolare parte della tettoia del transito telepass. Subito è intervenuta la polizia stradale di Romagnano.