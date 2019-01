Caso di meningite: ricoverata una 19enne

Caso di meningite per una ragazza originaria della provincia di Cuneo che studia in Veneto.

Caso di meningite per una giovane

Una ragazza di 19 anni originaria della provincia di Cuneo, studentessa dell’università di Padova, ha contratto la meningite da meningococco. La giovane è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale della città veneta: fortunatamente, non è in pericolo di vita e le sue condizioni stanno migliorando.

La profilassi

La ragazza ha ricostruito i suoi movimenti nell’ultimo periodo, avvenuti fra Venezia e Padova. I medici hanno potuto quindi rintracciare le persone con cui era venuta in contatto, una ventina circa, fra cui anche soccorritori e personale del pronto soccorso, per sottoporle a profilassi.

Un caso di meningite si era verificato in primavera sul lago Maggiore.