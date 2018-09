Cassaforte piena di armi trovata nei boschi di Brusnengo. L’operazione è stata a cura dei carabinieri di Masserano.

Una cassaforte con all’interno un fucile, una carabina e documenti è stata trovata in un bosco sul territorio di Brusnengo. Il furto del forziere risale al 31 luglio in Valle d’Aosta a Pont Saint Martin. I malviventi avevano portato via la cassaforte e in un secondo momento l’hanno aperta. A notare la struttura abbandonata tra le radure di Caraceto, frazione di Brusnengo, è stato un passante. Nei mesi scorsi era già stata abbandonata una cassaforte nei boschi di Brusnengo.

