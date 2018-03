Cassaforte vuota trovata dai ladri dopo il furto in una casa.

Cassaforte vuota nell’appartamento

I ladri sono entrati in un alloggio di via Roma a Brusnengo. Qui hanno trovato una cassaforte ben chiusa, pensando che dentro ci fosse qualcosa di prezioso hanno tentato di aprirla. Ma all’interno non c’era nulla. I malviventi erano riusciti a introdursi nell’abitazione, ma questa volta il colpo non ha fruttato il bottino sperato. Le indagini sono seguite dai carabinieri.