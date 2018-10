Cavallirio furgone si ribalta sul prato: è accaduto l’altro giorno, protagonista un mezzo che stava fecendo consegne.

Cavallirio furgone si ribalta a lato strada

Curioso incidente l’altro gioorno a Cavallirio: il mezzo di una nota azienda di trasporti è finito nel prato ribaltandosi. A quanto pare, il furgone (che era giunto in zona per una normale consegna) si è mosso senza che vi fosse stato il conudente a bordo. Probabilmente l’autista non aveva inserito bene il freno a mano. Fatto sta che il furgone ha iniziato a prendere velocità finendo fuori strada adagiandosi sul fianco. Per fortuna nella sua breve corsa non ha interessato nessun altro veicolo. Si è poi proceduto alle operazioni di recupero del mezzo. Un incidente che, fatte le dovute proporzioni, ne ricorda uno recente accaduto a Lenta.