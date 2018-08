Cellio fulmine trasforma in cenere un’auto

Cellio fulmine distrugge l’auto della segretaria della Cisl di Monza e Brianza e Lecco. Per la sindacalista e i suoi familiari momenti di angoscia. Danni anche alla casa

A Cellio con Breia un fulmine ha mandato in fumo un’automobile. La vettura era di Rita Pavan, segretaria della Cisl di Monza e Brianza e Lecco, in vacanza con la famiglia in una frazione del paese valsesiano. Durante il temporale, un fulmine s’è abbattuto anche sulla sua casa. Sul posto i vigili del fuoco. Per la sindacalista e i suoi familiari momenti di angoscia. Per approfondire si rimanda all’articolo uscito sul Giornale di Monza, da cui abbiamo preso la foto.