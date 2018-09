Cercatore funghi muore sul Mottarone per un infarto

Cercatore funghi muore sul Mottarone: stroncato da un infarto, è stato trovato ormai privo di vita da due donne a loro volta a caccia di porcini.

Cercatore funghi muore sul Mottarone: aveva 77 anni

Era andato a raccogliere funghi sulle pendici del Mottarone, ma una crisi cardiaca gli è stata fatale. Un 77enne residente nel Varesotto è morto in un bosco, mentre camminava nel fogliame. Lo hanno trovato due donne, a lor volta in zona per cercare porcini. Hanno sentito il cane che abbaiava senza sosta, lo hanno seguito e alla fine hanno rinvenuto il corpo ormai privo di vita. Hanno quindi dato l’allarme correndo dagli operai che stanno lavorando per ristrutturare la vecchia stazione del trenino. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma ogni tentativo di prestare soccorso è stato inutile. Già nel mese di giugno un cercatore di funghi era stato trovato morto nel bosco.