Ciao Gabriella: Carisio in lutto per la morte di una 27enne. Dolore in tutto il Vercellese per la scomparsa della ragazza.

Giornata di dolore ieri, oltre alla pallavolista 38enne se n’è andata anche la 27enne Gabriella Staffieri, che stava da qualche tempo combattendo contro una malattia rara. La giovane lavorava alla Schaeffler di Carisio ed era conosciuta e stimata da tutti in paese. Come riporta Notizia Oggi Vercelli, il funerale sarà domani pomeriggio a Carisio. La giovane lascia l’amato Stefano, il papà Tiziano, la mamma Maria Grazia, il fratello Mattia.