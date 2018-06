Colpi in Vallè, due biellesi nei guai.

Colpi in Vallè, riconosciuti dalle telecamere

Nei giorni scorsi i militari hanno arrestato due trentenni accusati di alcuni colpi messi a segno lo scorso inverno in una ferramenta di Valtournenche e in alcuni garage della stessa area. Rubati champagne, attrezzi e una bici da 3mila euro.

Uno dei presunti autori dei furti è stato identificato quasi per caso, durante alcune verifiche effettuate nel cantiere edile in cui stava lavorando.