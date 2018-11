Continuano le ricerche del 70enne scomparso nel Biellese. Nessuna traccia di Gianfranco Gaida, di Graglia.

Continuano le ricerche del 70enne scomparso nel Biellese

Non si hanno ancora notizie dell’uomo che si è allontanato da Graglia pochi giorni fa. Le ricerche da parte delle forze dell’ordine sono partite l’altro giorno ma dell’uomo ancora nessuna traccia. Secondo quanto si apprende sono in arrivo anche unità cinofile per rintracciare l’uomo. Per ora sono stati setacciati i boschi della Valle Elvo ma di Gaida nessuna traccia. Al momento della scomparsa aveva una giacca da montagna e il telefono della moglie, mancata poco tempo fa.

Foto d’archivio