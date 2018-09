Controlli a tappeto della Polstrada di Novara.

Controlli a tappeto, i risultati

Nei giorni scorsi tutti i comandi della Polstrada della provincia di Novara (Borgomanero, Arona, Novara, Romagnano) sono stati impegnati in una attività di controllo sui mezzi pesanti e su trasporti di merci. Alla fine sono stati organizzati 47 posti di controllo, ben 92 i mezzi pesanti fermati e 77 le violazioni riscontrate. In totale oltre 6000 euro di multe.I numeri dicono che oltre l’80% dei mezzi pesanti non era in regola.