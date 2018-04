Deruba medico mentre è in attesa della visita

Deruba medico mentre sta aspettando la visita. Un caso che ricorda da vicino un fatto accaduto a Trivero nel 2016.

Deruba medico mentre è in sala di attesa

Il fatto è accaduto a Verbania e ricorda da vicino una situazione analoga accaduta a Trivero un paio di anni fa. Un paziente era in ospedale in attesa della visita. Trovandosi solo in sala di attesa, con lo specialista già impegnato in altre visite, ha avuto per un attimo l’opportunità di infilarsi in una saletta riservata e svuotare il portafogli del medico stesso. Protagonista della vicenda un 40enne già noto alle forze dell’ordine. Oltre ai contanti, l’uomo ha sfilato anche la carta di credito e il bancomat: e con questi ha cominciato a fare acquisti. Peccato che a ogni uso della carta arrivava in automatico un sms al cellulare del medico, che si è quindi subito accorto del furto. E i carabinieri ci hanno poco per rintracciare il ladruncolo.

Il caso al Centro Zegna di Trivero

Il fatto riporta alla memoria un episodio del 2016 accaduto all’ospedaletto del Centro Zegna di Trivero. Un giovane aveva rubato il portafogli del medico di guardia mentre quest’ultimo stava visitando la compagna. Erano poi stati denunciati.