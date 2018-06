Derubata squadra di calcio: sparite anche le scarpe

Derubata squadra di calcio a Casalbeltrame. I ladri sono entrati nello spogliatoio di notte e hanno portato via tutto, dai palloni per gli allenamenti alle scarpe, comprese bibite e brioches.

Derubata squadra di calcio: l’asd Casalbeltrame nel mirino dei ladri

I ladri sono entrati negli spogliatoi di notte, forzando la porta. Poi hanno fatto man bassa di tutto quello che hanno trovato. E dire che l’asd Casalbeltrame calcio ha già subito visite di malviventi: anni fa i ladri portarono via addirittura la lavatrice che serviva per lavare magliette e calzettoni dopo le partite. Questa volta hanno fatto piazza pulita di tutto: palloni, maglietti, scarpe, bibite, biorches, un’altra lavatrice, il carrello per tracciare le linee bianche. I dirigenti hanno fatto denuncia.